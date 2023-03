Masterchef, il vincitore Edoardo Franco paga la scommessa in piazza Duomo a Milano: il taglio spietato di Barbieri – Il video

L’ultima edizione di MasterChef Italia ha visto il trionfo di Edoardo Franco, 26enne di Varese che con un menu ispirato ai suoi viaggi nel mondo è riuscito a prevalere nella finalissima contro il giovane Antonio “Bubu” Gargiulo e Hue Thi. Con la vittoria porta a casa diversi premi, da 100mila euro in gettoni d’oro all’opportunità di pubblicare un libro di ricette con la casa editrice Baldini&Castoldi. Ma anche la responsabilità di rispettare una scommessa: quella fatta con Bruno Barbieri, giudice del programma assieme a Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Il patto era che il giovane avrebbe dovuto farsi tagliare i capelli dallo chef in caso di vittoria. Promessa parzialmente mantenuta già alla fine della puntata finale, con una sforbiciata simbolica. Ma che nella giornata di oggi, 4 marzo, ha avuto un seguito: i fan del programma si sono radunati in piazza Duomo, a Milano, e hanno assistito in diretta al cambio di look di Edoardo. Barbieri si è infatti trasformato in un barbiere improvvisato e ha iniziato a tagliare i capelli del giovane. Ma a discapito del nome, ha dimostrato di aver decisamente più talento dietro i fornelli.

