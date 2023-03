Allarme gang di ragazzi tra Mosca, Kiev e Minsk. I blitz e le risse nei centri commerciali: chi sono i Ryodan – I video

Nelle ultime settimane, i cittadini russi stanno assistendo a continui arresti di adolescenti nei centri commerciali. Si tratta dei giovani appartenenti alla sottocultura Ryodan e sono piuttosto facili da riconoscere perché portano capelli neri, pantaloni a scacchi, felpe con il cappuccio e un ragno con il numero 4 disegnato sulla schiena. Il nome del gruppo si rifà a un gruppo di ladri della serie manga giapponese Hunter x Hunter, uno dei più venduti di sempre. Alcuni gruppi avevano iniziato a chiamarsi così per scherzo, ma altri hanno poi iniziato a prendere la questione sul serio. Questa nuova sottocultura coinvolge Ucraina, Russia e Bielorussia e la sua pericolosità ha attirato l’attenzione del Cremlino. Il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha confermato – fa sapere Moscow Times – che «stanno prestando attenzione» a questa «pseudo-sottocultura negativa che non offre nulla di buono». E le ipotesi dei governi hanno iniziato subito a farsi strada. I parlamentari russi credono che dietro possano esserci i cosiddetti «Paesi ostili», mentre il ministro degli Interni sostiene che «arrivi tutto dall’Ucraina». Dal canto suo, Kiev che siano stati strutturati per destabilizzare la situazione interna del loro Paese. Intanto, tra i cittadini c’è la paura perché le risse nei centri commerciali sono state diverse.

Le risse e gli arresti di massa

Uno dei primi scontri è avvenuto lo scorso 19 febbraio al centro commerciale Aviapark di Mosca. La rissa è avvenuta tra i Ryodan e un altro gruppo che, stando alle ricostruzioni della stampa russa, li avrebbero attaccati per il loro abbigliamento. In poche ore, il video della rissa ha fatto il giro dei social che hanno poi dato vita a un nuovo gruppo: gli Anti-Ryodan. Dopo questa, riferisce Bellingcut, ci sono stati casi simili anche a San Pietroburgo e a Novosibirsk (26 febbraio), a Kazan (27 febbraio), Kharkiv (27 febbraio), (28 febbraio), a Kiev e a Volgograd(1 Marzo). Al momento, oltre 350 persone, di cui 319 minorenni, sono stati arrestati soltanto a Mosca.

Chi sono gli Anti-Ryodan

Non si rifanno a un manga come i Ryodan, ma sono nati sui social, soprattutto su Telegram, per rispondere agli scontri che si stanno verificando nei luoghi pubblici provocati dai “Ragni”. Da un giorno all’altro sono diversi giovani si sono organizzati e hanno iniziato a cercare i Ryodan per aggredirli. E nelle loro chat condividono i video delle violenze contro gli incappucciati con il ragno sulla schiena. In alcuni filmati gli viene anche puntata la pistola contro. In particolare, spesso in queste riprese si vedono loro che tagliano i capelli ai Ryodan con coltelli.