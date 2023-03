Ceccarelli batte Jacobs e conquista l’oro nella finale europea dei 60 m davanti a Marcel

Samuele Ceccarelli ha vinto la medaglia d’oro nei 60 metri agli Euroindoor di Istanbul. Li ha corsi in 6″48, battendo Marcell Jacobs, campione uscente, che è arrivato a 6″50. Per Jacobs è la seconda volta a stretto giro che manca una vittoria, dopo una lunga serie consecutiva di primi posti. A febbraio, infatti, a Lievin a sorpresa era arrivato secondo dietro al kenyano Omayala. «Non so cosa dire, davvero, sembro monotono a dire che non me l’aspettavo ma è così», ha commentato ai microfoni di RaiSport, Samuele Ceccarelli dopo la vittoria: «E’ una bella soddisfazione, credo sia scontato dirlo, ero alla mia prima competizione importante e ho vinto. Mi sono un po’ irrigidito, c’erano delle aspettative su di me, ma poi ho cercato di stare il più rilassato possibile, e ho pensato che stavo correndo contro me stesso. Non sembro emozionato? può darsi che io sia adrenalinico, ma sul podio penso che verrà fuori un po’ più di emotività. Qui il livello era altissimo, gli avversari erano grandi campioni, forse mi ha portato fortuna essere una ‘matricola’. Grazie a tutti coloro che hanno tifato per me e a chi spenderà una parola gentile per me, è bello avere questo supporto a distanza». Non troppo amaro il commento di Jacobs: Deluso, ma non troppo, Marcell Jacobs. «Ero sicuro che Ceccarelli andasse a medaglia – dice alla Rai -, per come aveva corso era al top della forma. Ovviamente speravo che non fosse quella d’oro, ma almeno è rimasta in Italia. Lui è stato bravo, io ho dato tutto ciò che avevo e ho fatto il possibile per correre più veloce ma lui mi è arrivato davanti e sono contento per lui: ai campionati italiani mi ha battuto quello che poi è diventato campione europeo, tanto di cappello». A fine gara l’atleta zoppicava. «E’ un dolore che già avevo, ma non ci ho pensato – spiega – e mi sono buttato in pista, perché quando corri con la maglia azzurra devi dare il 110%. Adesso punto alla stagione all’aperto, in cui avrò un ottimo concorrente, ci sono i Mondiali e anche con la staffetta potremo fare molto bene. Il movimento azzurro è fantastico, qui abbiamo preso già 2 ori e 2 argenti, sono fiero di essere il capitano di questa nazionale».

Leggi anche: