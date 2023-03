Questa citazione attribuita a Kissinger sull’obbligo vaccinare è una «completa invenzione»

Henry Kissinger, ex Segretario di Stato degli Stati Uniti nonché incarnazione involontaria (se non inconsapevole) dei «poteri forti» spesso contestati sul web, è tornato al centro della disinformazione a causa di una citazione a lui attribuita riguardo l’obbligo vaccinale. Si parla di gregge, sterilizzazione dei bambini, «miliardi» guadagnati dalle élite. Ma si tratta di una «completa invenzione».

Molti utenti hanno diffuso una citazione attribuita a Kissinger, dove parla di obbligo vaccinale e presunti piani delle élite per «sterminare il gregge».

La citazione risulta frutto di fantasia.

Non solo non se ne trova traccia in nessuna fonte ufficiale, e l’evento in cui avrebbe dovuto essere pronunciata non esiste, ma è stata esplicitamente smentita dai rappresentanti di Kissinger.

Analisi

«Una volta che il gregge accetta le vaccinazioni obbligatorie, il gioco è finito. Accetteranno qualsiasi cosa – sangue forzato o donazione di organi – “per il bene comune. Possiamo modificare geneticamente i bambini e sterilizzarli – “per il bene comune”… I produttori di vaccini guadagneranno miliardi. E molti di voi in questa stanza sono futuri investitori. Questo è un grande affare vantaggioso per tutti. Sterminiamo il gregge e il gregge ci paga per i servizi di sterminio». Questi lieti pronostici, secondo molti utenti, sarebbero stati fatti da Kissinger durante un discorso al Consiglio dell’OMS sull’eugenetica risalente al 25 febbraio 2009.

Appare innanzitutto bizzarro che, mentre i discorsi di Kissinger sono solitamente ben documentabili, non troviamo traccia su fonti affidabili che abbia realmente pronunciato queste parole, né lui né qualche altra figura politica di spicco. Bizzarro, considerando il contenuto particolarmente forte di queste dichiarazioni, che avrebbe presumibilmente trovato spazio negli organi di informazione ufficiali. E soprattutto che tutti i discorsi pubblici di Kissinger vengono solitamente riportati nell’apposita sezione del suo sito web. D’altronde, è difficile che abbia tenuto questo intervento durante il Consiglio dell’Oms sull’eugenetica, dal momento che il Consiglio dell’Oms sull’eugenetica non esiste.

Se questi dati non dovessero bastare a convincere i più scettici, in ogni caso, ricordiamo che è arrivata l’esplicita smentita dei rappresentanti di Kissinger. Nel 2020, per esempio, anno in cui era circolata la stessa bufala infondata, avevano dichiarato a Reuters: «La citazione è totalmente inventata». Concetto ribadito anche in un’e-mail ad AFP, firmata da Courtney Glick, assistente di Kissinger presso la società di consulenza globale Kissinger Associates con sede a New York, che ha parlato di «invenzione».

Conclusioni

La citazione condivisa su Facebook da molti utenti, attribuita a un discorso tenuto da Kissinger durante un evento inesistente, è frutto di pura invenzione: l’hanno smentita implicitamente le evidenze fattuali ed esplicitamente i rappresentanti dello stesso Kissinger.

