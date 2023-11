Andreotti: «Kissinger non minacciò mai Aldo Moro» – Il video

Giulio Andreotti cita, smentendolo, un episodio legato a Henry Kissinger, l’ex segretario di Stato Usa, premio Nobel, morto a 100 anni. In questa intervista nell’Archivio Ansa l’ex presidente del Consiglio afferma di aver personalmente verificato una notizia che spesso è finita sui giornali italiani. Nel settembre del 1974, durante una missione a Washington, secondo alcuni collaboratori di Moro Kissinger avrebbe minacciato l’esponente politico in merito alla pericolosità del PCI. I due avrebbe avuto un duro alterco durante un colloquio privato. «Questa è una leggenda che non ha fondamento, ho verificato già allora con l’interprete, perché le voci già giravano. Moro non parlava inglese. E io ho parlato con l’interprete presente al tempo e che poi ha fatto anche per me da interprete in alcune occasioni. Mi ha detto che questa cosa della minaccia non è mai esistita», dichiarò Andreotti. «Meglio rimanere ai fatti, per come sono. La posizione di Moro è limpida. Forse queste cose è meglio metterle nel dimenticatoio, per guadagnarne tutti».

