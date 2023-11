L’incontro tra Kissinger e Mao nella storica visita in Cina del 1972: lo stupore del leader cinese davanti alla moglie dell’americano – Il video

In piena guerra fredda, il presidente americano Richard Nixon andò in visita nel paese comunista

Se nel giorno della sua morte, Henry Kissinger è stato ricordato come «un vecchio amico» e «un diplomatico leggendario» dal presidente cinese Xi Jinping, un motivo c’è. Fu proprio l’ex segretario di Stato americano, scomparso oggi all’età di 100 anni, la mente dei primi legami tra Pechino e Washington. Sui social nelle scorse ore è spuntato un breve video dell’incontro tra Kissinger e Mao Tse Tung, leader rivoluzionario cinese. Si tratta della storica visita in Cina di Richard Nixon del 1972, in cui il presidente americano – in piena Guerra fredda – visitò un regime comunista creando stupore e incredulità nell’opinione pubblica mondiale. All’incontro era presente anche Henry Kissinger, artefice della costruzione di nuove relazioni tra Cina e Stati Uniti.

Nel breve filmato pubblicato su X da Arnaud Bertrand, l’ex segretario di Stato presenta sua moglie a Mao, che rimane visibilmente stupito dall’altezza della donna. Ma lo stupore è reciproco. Anche Kissinger svela di essere rimasto particolarmente colpito dal suo incontro con il leader comunista. «Non c’erano simboli che potessero spiegare il senso di potere trasmesso da Mao. Mao emanava vibrazioni di forza, potere e volontà», scrive l’ex segretario di Stato di Nixon in un suo libro di memorie. E in un altro segmento aggiunge: «Non ho incontrato nessuno, con la possibile eccezione di Charles de Gaulle, che distillasse una forza di volontà così pura e concentrata».

Credits video: X/Arnaud Bertrand

Leggi anche: