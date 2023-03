La vera storia del caricabatterie per auto elettriche alimentato da un generatore diesel

Si tratta dell’invenzione di un ingegnere australiano, installata a casa sua e in un’area scarsamente servita a livello energetico

Diversi utenti condividono la foto di una colonnina per la ricarica delle auto elettriche che, secondo loro, sarebbe alimentata da un generatore diesel. Abbiamo già assistito a storie di questo genere, come quella della foto di un generatore elettrico che “alimentava” una Tesla. Si trattava di un’immagine diffusa fuori dal suo reale contesto, lo stesso vale per la colonnina con il generatore a diesel.

Per chi ha fretta

La foto viene condivisa senza il suo reale contesto, a partire dall’indicazione del luogo in cui è stata scattata.

La colonnina è stata fotografata in una regione dell’Australia scarsamente servita per la ricarica veloce delle auto elettriche.

La foto è stata scattata a casa del suo inventore, un ex ingegnere meccanico.

L’idea è stata poi replicata da un’azienda svedese per coprire delle aree scarsamente servite in Australia, ma generando l’energia necessaria sfruttando l’olio vegetale di scarto.

Analisi

Riportiamo uno dei post più diffusi (oltre 96 mila condivisioni) dove leggiamo: «Caricabatterie elettrico alimentato da generatore diesel. Siamo la specie più stupida del pianeta…».

Foto scattata in Australia

Nelle condivisioni della foto non viene fornito alcun riferimento geografico o alcuna informazione sull’installazione. Un aiuto arriva dalla scritta in alto nella parte frontale dove leggiamo la parola Nullabor, il nome di una regione dell’Australia. Questa informazione risulta utile, in quanto permette di rintracciare un articolo del 14 dicembre 2018 del sito TheDriven.io sul perché di quella installazione.

Al di là delle considerazioni sul consumo riportate nell’articolo, che non sono oggetto di questo fact-check, è possibile ricostruire il contesto mancante. L’installazione è opera di Jon Edwards, un ingegnere meccanico in pensione, con l’intenzione di coprire un’area geografica scarsamente coperta dal punto di vista energetico che possano soddisfare le ricariche rapide. La foto è stata scattata a casa sua a Perth (Australia). Anche l’auto nella foto è la sua.

Sviluppi

L’idea di Edwards è stata poi ripresa da una società svedese, la Polestar, che ha ideato un sistema di ricarica rapida (“BiØfil“) per generare energia utilizzando olio vegetale di scarto.

Conclusioni

La foto riguarda un’installazione inventata e costruita per soddisfare la necessità di ricarica in un’area scarsamente servita dal punto di vista energetico. Non si tratta di una situazione standard. Ciononostante ha permesso a una società di costruire qualcosa di simile con un’alternativa al diesel.

