Stretta Ue sulle emissioni di auto, fronte del No riunito a Strasburgo. Salvini: «Siamo contrari al regolamento Euro 7 e al dossier CO2»

C’è la normativa Euro 7, che dal 2025 dovrebbe portare a un abbattimento delle emissioni di ossidi di azoto del 35% rispetto all’attuale Euro 6 nei motori diesel, ma anche la proposta europea di ridurre del 100%, a partire dal 2035, le emissioni di anidride carbonica. Ovvero, uno stop totale alle nuove immatricolazioni di veicoli a motore termico. Il settore automotive è al centro del tavolo promosso a Strasburgo dal ministro dei Trasporti ceco, Martin Kupka. Vi partecipano, in presenza, gli omologhi di Polonia, Germania e il vicepremier italiano, Matteo Salvini. Da remoto, i ministri di Ungheria, Romania, Slovacchia e Portogallo. L’obiettivo del consesso è «la definizione di una posizione comune tra paesi like-minded sul futuro dell’automotive europea». Da una nota diffusa dall’ufficio stampa del segretario della Lega, si apprende che la discussione verte su tre proposte legislative «che hanno un impatto diretto sul futuro della mobilità in Europa: il Regolamento CO2 veicoli leggeri, il Regolamento CO2 veicoli pesanti ed il Regolamento Euro 7». Durante l’incontro, Salvini ha espresso così la posizione dell’Italia: «Il governo è fortemente contrario al regolamento su Euro 7. Aggiungo la posizione contraria anche al dossier CO2 per veicoli leggeri e pesanti, a meno che non rientrino i biocarburanti e i sintetici e-fuel». L’auspicio è quello di coinvolgere sempre più anche altri ministri di altri Paesi membri, «con lo scopo di condividere posizioni comuni a tutela di cittadini, posti di lavoro e aziende».

