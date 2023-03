WhatsApp, in arrivo la funzione per silenziare spam e chiamate da numeri sconosciuti

Se attivata, ogni chiamata da un numero non salvato in rubrica verrà silenziata

WhatsApp potrebbe presto consentire di silenziare in automatico le chiamate provenienti da numeri sconosciuti. A segnalarlo è il sito specializzato WabetaInfo che ha notato la novità nel codice in una prima versione del nuovo aggiornamento dell’applicazione per Android. La funzione dovrebbe permettere di bloccare non solo le persone sconosciute, ma anche le chiamate spam e pubblicitarie che stanno iniziando a diffondersi sulla piattaforma. In un prossimo futuro dovrebbe essere possibile attivare la funzione in un menù che verrà aggiunto alle impostazioni dell’app di messaggistica di Meta. Se attivata, ogni chiamata da un numero non salvato in rubrica verrà silenziata, ma gli utenti continueranno a riceverle e queste appariranno nel registro delle chiamate, nella tab vicino a «stato» e «chat».

La newsletter

Pare, inoltre, che la piattaforma sia al lavoro a una sorta di newsletter che raccolga aggiornamenti provenienti da persone, gruppi, amministrazioni locali, squadre sportive e altre organizzazioni. In questo modo questi società e istituzioni riuscirebbero a raggiungere rapidamente un grande numero di utenti senza dover passare dalla crittografia end-to-end. Pare, comunque che il numero di telefono di chi si inscrive verrà nascosto per tutelare la privacy degli utenti. Come spiegato dal sito specializzato, le due funzioni sono collegate perché, nei primi test, i creatori delle newsletter avevano iniziato a ricevere chiamate non volute da parte degli utenti iscritti.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: