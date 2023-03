L’8 marzo Giorgia Meloni ricorda le vittime di femminicidio: «Dedicato a Saman Abbas, Sara Di Pietrantonio e Pamela Mastropietro»

La premier Giorgia Meloni ha pubblicato sui social network un messaggio per la Giornata Internazionale della Donna in cui ricorda le vittime di violenze e femminicidi. «Nella Giornata Internazionale della Donna voglio ricordare e ringraziare la tenacia e il coraggio di tutte le donne che, nel tempo e nella storia, hanno lottato e raggiunto importanti conquiste e traguardi in campo sociale e civile, economico e politico, nelle scienze come nell’innovazione». Per Meloni «le donne rappresentano una fonte inesauribile di forza, resistenza, coesione e condivisione. E lasciatemi anche ricordare giovani donne come Saman Abbas, Pamela Mastropietro, Sara Di Pietrantonio e tutte coloro che sono state uccise per mano violenta. È per loro, e per ogni donna vittima di persecuzione, discriminazione e abusi, che dobbiamo continuare la battaglia per contrastare ogni forma di violenza, con tutti gli strumenti a nostra disposizione».

