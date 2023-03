Lo striscione in italiano dei turchi al Franchi di Firenze: «Per il terremoto, grazie Italia»

Momento emozionante all’inizio di Fiorentina-Svissapor in Conference League, quando i tifosi turchi dal settore ospiti dello stadio Franchi hanno esposto uno striscione scritto in italiano con cui hanno voluto ringraziare gli aiuti dell’Italia alla Turchia, dopo il terribile terremoto che ha devastato il Sud del Paese e la Siria. «Per il terremoto – recitava lo striscione – grazie per la solidarietà e il sostegno Italia». Un gesto che ha immediatamente raccolto gli applausi dell’intero stadio.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: