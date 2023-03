Bruno Frattasi nuovo direttore dell’agenzia per la cybersicurezza, chi è il prefetto voluto dal governo contro gli hacker

È il prefetto di Roma Bruno Frattasi il nuovo direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dopo le dimissioni lo scorso 6 marzo di Roberto Baldoni. Nominato dal governo Draghi nell’agosto 2021, quando era stata istituita l’agenzia per la sicurezza informatica. La nomina di Frattasi arriva con una sostituzione rapida dal Cdm di oggi, 9 marzo, che il governo ha svolto a Cutro, nel Crotonese, dopo il naufragio di migranti in cui sono morte almeno 72 persone. Fratassi è stato capo di gabinetto dell’ex ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, sia durante il governo Conte II che quello Draghi. Alla guida della prefettura di Roma era arrivato il 31 ottobre scorso, dopo la nomina di Matteo Piantedosi a capo del Viminale. Frattasi da prefetto di Roma si era impegnato al contrasto delle occupazioni abusive, oltre che al contrasto della “movida selvaggia” nei fine settimana, dopo diversi episodi di violenza. Come avevano riportato alcuni retroscena apparsi sui quotidiani, la sua nomina sarebbe stata fortemente voluta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, ma contrastata dalla Lega, alla luce dei tentativi di smorzare i decreti sicurezza voluti da Matteo Salvini quando era capo di gabinetto della ministra Lamorgese.

La carriera

Nato a Napoli, 67 anni, è sposato con due figli e un nipote. Da 40 anni stabilmente a Roma, Frattasi aveva cominciato la carriere prefettizia a 25 anni, dopo la laurea in giurisprudenza. Nel giro di sette anni arriva a lavorare per il gabinetto del ministro dell’Interno. In carriera è stato coordinatore del comitato Casgo, che si occupa dell’alta sorveglianza delle grandi opere. È stato direttore centrale del dipartimento Ps del coordinamento forze di polizia e capo dell’ufficio Affari legislativi del Viminale, oltre che capo del dipartimento dei Vigili del fuoco.

