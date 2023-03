Paola Egonu torna in Italia: giocherà nel volley di Monza per (quasi) un milione di euro a stagione

Paola Egonu tornerà in Italia. In attesa di conferme ufficiali, la campionessa di pallavolo dovrebbe stabilirsi a Milano dopo aver detto detto sì alla Vero Volley, club di Monza da poco trasferitosi all’Allianz Cloud. Dopo Novara, Conegliano e un anno in Turchia con il team del Vafikbank Istanbul, l’opposta azzurra torna in casa con un’operazione da 800mila euro l’anno più premi e bonus. Si stima che si arrivi quindi a quasi un milione di euro. Nessun rinnovo del contratto – in scadenza 31 marzo – dalla Turchia a causa dell’onerosità dell’ingaggio. Le voci circolavano già da diverso tempo e da Egonu non era arrivata ancora alcuna smentita. Una fumata bianca che riporta Egonu nella sua prima città pallavolistica: nel 2013 la giocatrice classe 1998 arrivava al Centro Pavesi di Milano per le selezioni dei Club Italia. Ora a Monza si ritroverà anche Alessia Orro e Myriam Sylla. Di recente, la campionessa è stata al centro delle cronache. Oltre alla partecipazione a Sanremo 2023, avevano fatto scalpore alcune sue dichiarazioni: «L’Italia è un Paese razzista, ma non tutti sono razzisti o tutti cattivi, ma se mi chiedete se c’è razzismo la risposta è sì». Mentre a ottobre dell’anno scorso, dopo un match con gli statunitensi, in lacrime disse: «Mi hanno chiesto se sono italiana. È la mia ultima partita in Nazionale».

