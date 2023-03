Netanyahu, la protesta di piazza arriva a Roma: «Bibi dittatore, mette a rischio la democrazia israeliana» – Foto e video

«Bibi dittatore» scandiscono in coro, in lingua ebraica, i manifestanti presenti alla manifestazione di protesta organizzata in Piazza Santi Apostoli a Roma contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in visita in Italia. Il sit in di protesta è durato poco più di un’ora e mezza e, come spiegato dal promotore della manifestazione Itamar Danieli, ha visto riunirsi in piazza «cittadini israeliani liberi, non organizzati, cittadini normali preoccupati e siamo qui per salvare la democrazia, punto. Israele sarà una democrazia per sempre». I manifestanti hanno accusato il presidente isrealiano di «corruzione, frode e abuso di fiducia». E da un megafono, una voce dice: «È malvagio, nessun cittadino del mondo libero deve rimanere indifferente quando cade la democrazia in Israele. Metti in pericolo l’esistenza dello Stato di Israele. Un Israele antidemocratico indebolisce e mette in pericolo anche l’ebraismo mondiale». E ancora: «È commovente vedere la mobilitazione e la cura degli israeliani e dei meravigliosi ebrei di Roma e Italia: ieri avete sentito le parole della presidente delle Comunità ebraiche in Italia, la coraggiosa e saggia Noemi Di Segni: Israele e gli ebrei in Italia si oppongono al governo israeliano». E tra i manifestanti c’è chi osserva che «oggi in Israele è in gioco la democrazia, c’è chi parla di colpo di stato: sono molto preoccupato».

ANSA/MASSIMO PERCOSSI | Un momento del sit-in a piazza S.S Apostoli contro la visita di Netanyahu, Roma, 10 marzo 2023

