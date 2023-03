Incontro tra Meloni e Netanyahu, il premier israeliano: «Esporteremo il nostro gas in Europa attraverso l’Italia» – Il video

Una conferenza stampa molto rapida quella del premier Giorgia Meloni assieme all’omologo Benjamin Netanyahu in visita a Roma. Ma il presidente del Consiglio italiano ha annunciato che questo sarà solo il primo di una serie di incontri: «Il governo è impegnato con un grande lavoro contro l’antisemitismo: abbiamo un’amicizia che viene da lontano», ha detto. «Ci conosciamo e ci stimiamo da tempo: Israele è un partner fondamentale in medio Oriente e al livello globale». Il premier israeliano, in difficoltà in patria per le ampie contestazioni alla proposta di legge di riforma che limiterebbe il potere della Corte suprema, si è detto molto soddisfatto per l’incontro con la leader italiana: «Credo che ci sia spazio per una enorme collaborazione nei nostri rapporti bilaterali. Sulle risorse idriche, ad esempio, saremo felici di aiutare l’Italia con le nostre tecnologie, così come sul gas con le nostre riserve per l’export di gas in accordo con l’Eni. Vorremmo accelerare le esportazioni di gas verso l’Europa attraverso l’Italia, riteniamo di poterle portare ad un livello ancora superiore». A proposito dei rapporti diplomatici, Netanyahu ha aggiunto: «Vogliamo fare un passo oltre organizzando tra qualche mese un incontro tra i due governi che affronterà una decina di settori di cooperazione specifica a beneficio dell’Italia e dell’Europa. L’ultimo incontro risale a 9 anni fa ed è arrivato il momento di procedere coi nostri rapporti bilaterali».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: