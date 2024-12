Regionali in Veneto, La Russa: «Stimo Zaia, ma è plausibile che il prossimo candidato sia di Fratelli d’Italia» – Il video

Il presidente del Senato conferma le mire dei meloniani sull'ultima Regione, insieme alla Lombardia, che la Lega vorrebbe cedere

Ci sono due Regioni che possono essere ritenute la culla della Lega e, dal cui governo, dipende l’esistenza stessa del partito fondato da Umberto Bossi. La Lombardia, dove il Senatur ha dato vita al suo sogno secessionista – poi annacquato nella ricerca di più autonomia regionale – e il Veneto, fortino di consensi che, nell’ultimo decennio, è stato amministrato da Luca Zaia. Il presidente leghista, salvo un cambio delle norme, non potrà concorrere per un terzo mandato alle elezioni del prossimo anno. Fratelli d’Italia da mesi ha puntato la Regione, anche perché Giorgia Meloni, nonostante la leadership nella coalizione di centrodestra, non amministra nessun territorio del Nord Italia. Oggi, 12 dicembre, è stato Ignazio La Russa a confermare le mire di Fratelli d’Italia: «Premesso che stimo molto Zaia, è assolutamente plausibile che il prossimo candidato alla Regione non sia leghista, ma di Fratelli d’Italia». Anche perché, ha sottolineato il presidente del Senato durante il tradizionale saluto natalizio con la stampa parlamentare, il suo partito «ha superato abbondantemente il 30 per cento dei consensi in quella Regione». Poi La Russa si è lanciato in una sorta di excusatio non petita, accusatio manifesta: «La cosa più importante è che non avvenga una sorta di baratto con Lombardia, Sicilia o Campania, ma che il candidato sia sempre espressione di una valutazione che parta dal territorio e poi benedetta a livello nazionale». Crederci, viste le precedenti scelte fatte dalla coalizione centrodestra in vista delle elezioni territoriali, è assolutamente poco plausibile.