La provocazione del capo di Wagner: «Mi candido come presidente dell’Ucraina nel 2024» – Il video

Nuova provocazione del leader della Wagner, Yevgeny Prigozhin. Con un video pubblicato sui suoi canali social, Prigozhin annuncia la sua candidatura come presidente dell’Ucraina nel 2024. «Sto facendo una dichiarazione molto importante, un coming out politico: ho deciso di candidarmi alla presidenza dell’Ucraina», dice il capo di Wagner in tenuta militare aggiungendo, inoltre, di voler sfidare «Poroshenko e Zelensky». E poi: «Se vincerò le elezioni tutto andrà bene e le munizioni non saranno più necessarie», conclude. La corsa alle presidenziali ucraine del fondatore del gruppo di mercenari, secondo Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli Affari interni dell’Ucraina che ha ripreso il video pubblicandolo su Twitter, ha semplicemente «lo scopo di distogliere l’attenzione dalle sue ambizioni politiche in Russia, dove sogna di salire al potere e possibilmente essere il successore di Putin».

