Fondazione DiaSorin, un nuovo laboratorio per il liceo vincitore del Mad for Science challenge: l’inaugurazione al Segré di Mugnano di Napoli

È stato inaugurato il nuovo laboratorio di scienze del liceo scientifico Emilio Segré di Mugnano di Napoli, realizzato grazie al premio di 75mila euro ottenuto con il primo posto al concorso nazionale Mad for science challenge. L’iniziativa della fondazione DiaSorin arrivata alla sesta edizione ha permesso alla scuola napoletana di avere a disposizione un luogo con dotazioni tecnologiche avanzate, che permetteranno agli studenti di vivere esperienze sperimentali negli ambiti della biologia molecolare e della microbiologia come dei veri e proprio ricercatori. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato rappresentanti delle autorità locali, la Dirigente scolastica, prof.ssa Raffaelina Varriale, a prof.ssa Marialuisa Mazzone, responsabile del progetto, e gli studenti componenti il team che ha partecipato e si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento, del dott. Andrea Ballabio, Direttore dell’Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Napoli e membro della Giuria del Premio e della dott.ssa Francesca Pasinelli, Presidente della Fondazione DiaSorin.

«Con oggi si concretizza un altro risultato importante nella crescita di Mad for Science – ha dichiarato Francesca Pasinelli, Presidente Fondazione DiaSorin – Gli studenti del Liceo Segrè potranno realizzare il progetto con cui hanno vinto la sesta edizione del Concorso, utilizzando strumenti all’avanguardia che permetteranno loro di mettere in pratica ciò che apprendono nello studio teorico delle materie scientifiche. Le future generazioni di studenti del Liceo Segrè potranno vivere e studiare la scienza sperimentandola in laboratorio: un’esperienza fondamentale per diventare cittadini consapevoli del valore della ricerca».

Il progetto vincitore dei ragazzi del liceo Segré è stato incentrato sullo studio delle biotecnologie applicate alla promozione della salute delle persone e dell’ambiente. Il progetto si propone di studiare l’utilizzo di biomasse vegetali, quali fonti energetiche alternative. In particolare, le attività si focalizzano sullo studio di enzimi, isolati da batteri termofili della Solfatara di Pozzuoli, e sul loro utilizzo per la produzione di bioetanolo e bioplastiche a partire dagli scarti agricoli ed alimentari. Un progetto realizzato grazie alla fondazione DiaSorin, nata nel 2020 da DiaSorin Spa come ente senza scopo di lucro che opera nell’educazione, istruzione e formazione in ambito scientifico, promuovendo tra i giovani talenti l’interesse verso la scienza e la cultura scientifica. Dall’anno scolastico 2016/2017, la fondazione promuove Mad for Science, un concorso nazionale per i licei e istituti tecnici che mette al centro il laboratorio della scuola come luogo per approfondire il metodo scientifico e la ricerca. La settima edizione del Concorso, dal tema “Le biotecnologie verdi, blu e grigie per la salute delle persone e dell’ambiente” è in pieno svolgimento e si concluderà entro la fine di maggio a Torino con la Challenge finale. Dal 2021 è stato avviato anche il Mad for Science for Teatchers, che sostiene la formazione continua, teorica e sperimentale, degli insegnanti di scienze delle scuole vincitrici.

