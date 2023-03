Alarm phone, ancora alla deriva un barcone con 47 persone a largo della Libia: «Il meteo peggiora, sono esausti»

È partito un nuovo allarme di Alarm phone oggi 12 marzo su un barcone proveniente dalla Libia alla deriva da ieri nel Mediterraneo centrale. «Le persone in difficoltà ci hanno chiamato di nuovo questa mattina – scrive la ong su Twitter – Più di 24 ore dopo il nostro avviso iniziale alle autorità, sono esausti e ancora in mare, a combattere il vento e le condizioni meteorologiche avverse. Esortiamo le autorità a coordinare un salvataggio il prima possibile e portare le persone al sicuro in Italia».

Nella notte Alarm phone aveva lanciato il primo allarme, spiegando di aver perso i contatti con le 47 persone che sono a bordo dell’imbarcazione «e siamo molto preoccupati! – avevano scritto su Twitter – La cosiddetta guardia costiera libica ci ha detto che le autorità italiane avrebbero coordinato i soccorsi ma non danno alcuna informazione. Le persone devono essere salvate e portate in salvo in Europa ora». Il barcone era stato segnalato dalla Ong Sea Watch che lo aveva avvistato con il suo aereo Sea-bird. Il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo, l’Imrcc di Roma, aveva chiesto a un mercantile di passaggio di restare in zona per monitorare l’imbarcazione. Ma poco dopo, ieri sera 11 marzo, la ong aveva avvertito: «ll tempo sta per scadere, la barca va alla deriva tra le onde alte. Il mercantile non è attrezzato per i soccorsi ed è stato ordinato dalle autorità italiane di attendere la Guardia costiera libica, ma non vengono. Dopo aver chiamato il centro di soccorso libico, hanno confermato che non avrebbero inviato una nave. Quando raggiungiamo di nuovo il centro nazionale di coordinamento di soccorso italiano con la domanda su chi assumerà il coordinamento e la responsabilità delle persone, l’ufficiale responsabile riattacca”.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: