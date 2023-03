Le minacce al padre per comprare un’altra dose, lui lo denuncia e lo fa arrestare: il caso a Roma

Non ha visto altra possibilità se non quella di denunciare e far arrestare suo figlio un 74enne di Roma, esasperato dopo l’ultima minaccia da parte del 49enne, disoccupato e con precedenti, che pretendeva soldi dal padre per comprarsi un’altra dose. Il 49enne è stato arrestato dai carabinieri di Tor Bella Monaca, ai quali l’anziano si era rivolto dopo l’ultimo incontro col figlio. In quell’occasione l’uomo aveva chiesto con insistenza 200 euro al padre per comprarsi la droga. Dopo essersi rifiutato, il 74enne è salito sulla sua auto assiema alla compagna con la quale stava uscendo. Ed è stato lì che il figlio ha iniziato a minacciarlo. L’anziano non si è fermato e proseguito diretto verso la caserma dei carabinieri: ai militari ha denunciato il 49enne e ha chiesto aiuto. Quando i carabinieri hanno raggiunto il 49enne, questo ha continuato a minacciare il padre. È scattata una perquisizione in casa, dove i militari hanno trovato 2 g di cocaina e una siringa usata. Il gip ha convalidato l’arresto e la custodia cautelare in carcere per il 49enne.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: