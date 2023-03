Heather Parisi e i 7 anni di violenze domestiche: «Diceva che non valevo nulla. La gente sa, non ti difende e dice che sei bugiarda» – Il video

«Tra le mura di casa ho subìto violenza fisica, sessuale e psicologica. La cosa più brutta per me è stata la violenza psicologica: la violenza tra le mura di casa, secondo me, è molto più complicata, perché la gente vede, ma non dice niente e non ti difende. E ancora oggi persone che hanno visto e sanno quello che è successo tacciono, liquidando tutto a un “Ma non è vero, sei una bugiarda”». Nella puntata di Belve di martedì 14 marzo su Rai2, Heather Parisi torna a parlare delle violenze domestiche subìte per oltre 7 anni da parte di un uomo, di cui la showgirl non ha mai rivelato l’identità, né ha mai denunciato. Non si trattava di un compagno, spiega Parisi «era una persona che mi stava a fianco con cui ho vissuto per 7 anni che usava violenza fisica e psicologica e mi diceva che non valevo nulla e mi chiamava “gallina”. E io, dentro di me, pensavo “sì, gallina dalle uova d’oro”». Come sottolineato da Parisi, non si tratta dell’ex compagno Giovanni Di Giacomo, padre della figlia della showgirl. Quanto alla mancata denuncia, Parisi ha spiegato: «Non l’ho fatto perché non cerco vendetta, e non l’ha fatto solo con me, ma anche altre persone sono state sue vittime non solo tra le mura di casa». Incalzata dalla giornalista Francesca Fagnani sui motivi che hanno bloccato Parisi a rivelare l’identità dell’uomo che abusava di lei, la showgirl ha risposto: «Non ho protetto lui, ho protetto me. Lui non esiste, l’ho incontrato negli studi televisivi in passato. Me lo trovo davanti e fa finta di non riconoscermi. Il nulla, non so se lavora ancora in tv, non so nulla di questa persona oggi. Non esiste».

Non è la prima volta che Heather Parisi parla delle violenze subìte. In passato, nel salotto di Domenica Live di Barbara D’Urso, la showgirl aveva incoraggiato le donne vittime di abusi domestici a «non arrendersi». «Da un giorno all’altro ho preso la borsa e sono andata via da casa per non tornare più – raccontava la showgirl -. E come ho fatto io dovete fare voi: dovete essere forti, non dovete arrendervi, dovete uscire». Quanto alla decisione di trasferirsi in Asia, che secondo diverse persone dello showbiz italiano sarebbe legata ad alcuni problemi finanziari, Parisi smentisce le voci: «No, mio marito non ha mai avuto problemi con la legge. Sì, ha chiuso una fabbrica, è spiacevole ma non è un reato. Non siamo scappati perché veniamo in Italia quando desideriamo, andiamo e torniamo, io sono sempre qui». Quanto alla presunta rivalità con Lorella Cuccarini, la showgirl smentisce anche queste voci: «Non c’è stata mai una rivalità, perché io non ho mai visto nessuno come rivale, ho sempre deciso quale trasmissione fare, quale disco fare e quale ospitata fare. E poi (Lorella ed io) siamo due mondi completamente diversi: lei è la prima della classe, sa tutto a memoria, io invece faccio sempre quello che mi viene in mente sul momento. Non abbiamo nulla in comune, ma non siamo nemiche, né amiche».

