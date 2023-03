Lucca, l’arbitro soccorre uno spettatore che ha avuto un malore: è suo padre

Mancavano poco più di venti minuti al fischio finale del derby tra Borgo a Mozzano e Barga, due squadre di seconda categoria della provincia di Lucca, quando uno spettatore a bordo campo si accascia a terra, colpito da un malore. A quel punto, l’arbitro in campo, accortosi che stava accadendo qualcosa di grave, decide di sospendere immediatamente il match, per poi lasciare il campo da gioco e raggiungere lo spettatore. Anche perché l’uomo vicino agli spalti, a terra, è suo padre. Aiutato da alcuni spettatori presenti alla partita, Luca Martelli – questo il nome del dirigente sportivo di vent’anni – riesce così a salvare la vita al papà che lo aveva accompagnato nella cittadina lucchese a dirigere la sfida calcistica. Decisivo il messaggio cardiaco e gli interventi del DAE, il defibrillatore installato a bordo campo, nonché le manovre effettuate da una dottoressa, presente a Borgo Mozzano come semplice tifosa. Il 52enne è stato poi portato d’urgenza all’ospedale San Luca di Lucca dove si trova tuttora ricoverato, ma il peggio sembra essere passato. «Apprendiamo con molto piacere che la persona che ieri si è sentita male durante la partita Borgo a Mozzano-Barga sta meglio ed è in fase di ripresa», si legge sul profilo Facebook dell’As Barga.

