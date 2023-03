Roma, ucciso un 51enne a colpi di pistola mentre è dal benzinaio: killer in fuga

Un nuovo omicidio a Roma. Un uomo di 51 anni è stato ucciso intorno alle 19.30 in via dei Ciceri nel quartiere di Torpignattara. Mentre si trovava ferma a un benzinaio, la vittima è stata raggiunta da alcuni colpi d’arma da fuoco di cui alcuni direttamente al torace. Gli aggressori si sono dati alla fuga e attualmente indagano gli agenti della Squadra mobile. Secondo quanto riferiscono gli investigatori la vittima sarebbe morta sul colpo. Solo due giorni fa nella capitale si è consumato un altro delitto: lo chef Manuel Costa è stato ucciso di fronte al suo locale. E ancora lo scorso 8 marzo un 33enne è stato colpito da colpi d’arma da fuoco mentre camminava per strada in zona Rebibbia. Chi ha sparato era in sella a uno scooter insieme a un complice. La scia di sangue romana era cominciata già il 20 febbraio con l’uomo ucciso a coltellate durante una rissa a Villa Aurelia. Alla luce di quanto accaduto poche ore fa è stata la stessa procura di Roma a lanciare un allarme: «Una città dal grilletto facile», hanno spiegato i magistrati. «Sono dati preoccupanti. Questa scia di sangue non riguarda solo la criminalità organizzata». Tra i moventi non ci sono, infatti, solo i regolamenti di conti legati alla gestione delle piazze di spaccio o ai riposizionamenti degli equilibri nei vari clan. «Ormai basta poco per premere il grilletto, qualsiasi sia la motivazione: debiti di droga, liti tra soci, questioni condominiali, gelosie tra ex».

