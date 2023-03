La Supercoppa italiana sarà una Final four in Arabia Saudita, cambia la formula: chi si gioca il trofeo

Non saranno più la vincente del campionato e quella della Coppa Italia a scontrarsi nella finale di Supercoppa italiana. La nuova formula annunciata dal presidente della Lega Calcio, Lorenzo Casini, si svolgerà con una Final four che vedrà coinvolte le prime due classificate in campionato e le due finaliste di Coppa Italia. L’evento sarà ospitato quasi in pianta stabile in Arabia Saudita, con cui la Lega calcio ha rinnovato un accordo per i prossimi due anni, con una pausa di altri due nel mezzo, per poi tornare Riyad per un altro paio di edizioni. «Abbiamo deciso di accettare l’offerta dell’Arabia per ospitare quattro edizioni di Supercoppa in sei anni – ha spiegato l’Ad Luigi De Siervo – La prossima competizione avrà già quattro squadre e all’interno del format è inserita anche un’amichevole sempre all’estero. La scelta del format – ha chiarito De Siervo – può essere rimessa in discussione in base agli impegni. La stagione prossima la Supercoppa a quattro formazioni frutterà 23 milioni, mentre una gara sola e amichevole la cifra sarà pari a 12 milioni».

