Come partecipare al casting di Mare fuori 4? Lo schema del regista per attori e comparse spiegato su TikTok – Il video

Tre stagioni e un successo clamoroso. Si parla di una quarta in arrivo a inizio 2024 e i fan sono in trepidante attesa. Stiamo parlando di Mare Fuori, la serie ideata da Cristiana Farina sulla vita di un gruppo di minori carcerati in un istituto penitenziario di Napoli. Le riprese, secondo le prime informazioni, inizieranno a maggio 2023. Non ci sono date ancora definitive, ma iniziano a circolare le spiegazioni su come partecipare ai casting. A raccontarlo è Michela Mura in un video diventato virale su TikTok, citata da Webboh. Mura non fa parte della serie – ha premesso subito la tiktoker – ma è un’attrice con un’agenzia e nel suo video spiega un grafico ideato da uno dei registi della serie in questione, Ivan Silvestrini. Si tratta di uno schema a esclusione. La prima distinzione che la persona interessata deve fare è se si è un attore o se se si vuole fare la comparsa. Se sì, bisogna chiedersi se si ha un’agenzia o meno. Nel caso in cui si è seguiti bisogna chiedere all’agenzia di essere segnalati ai casting, ma – precisa il regista – «senza insistenza». Se non si è seguiti e non c’è stato alcun percorso formativo nel settore cinematografico o teatrale, il grafico invita a iscriversi «a un corso di recitazione, di andare al cinema e a teatro, di leggere libri, studiare tutto ciò che c’è sapere, realizzare spettacoli e monologhi sul palco o in video finché un’agenzia non mi nota». Se invece tutto questo lo si è fatto, allora bisogna aspettare un ipotetico open casting per attori e/o comparse.

