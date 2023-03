Ciack si gira! Iniziano le riprese di Berlino. Il prequel natalizio della Casa di Carta – Il video

Siamo ancora proprio all’inizio, a sentire Itziar Ituno, l’attrice spagnola nota come ex poliziotta fidanzata del “Professore” nella Casa de Papel (Casa di Carta in italiano), ma a giorni inizieranno le riprese di “Berlino”, il prequel della fortunata serie Netflix. In una diretta Instagram la Ituno fa vedere il copione che sta studiando con un’altra attrice e fa capire come la produzione sia proprio all’inizio anche se è già uscito il primo spot Netflix su Berlino. Il prequel ha ovviamente al centro come attore protagonista Pedro Alonso, il Berlino fratello del Professore nella rapina alla Zecca di Spagna. Questa volta l’azione è tutta a Parigi dove l’obiettivo è rapinare 44 milioni di euro in gioielli. Sugli schermi il prequel (uno dei tanti che si stanno girando) arriverà in occasione del Natale 2023.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: