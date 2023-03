«La regina Carlotta», Netflix svela il trailer del prequel di «Bridgerton» – Il video

Il prequel di Bridgerton è pronto. Si chiama La Regina Carlotta e debutterà su Netflix il 4 maggio prossimo. Come il titolo suggerisce, la serie narra dell’ascesa al potere di Carlotta di Meclemburgo, che nel 1761 sposò il Re Giorgio III del Regno Unito. E proprio il matrimonio è al centro della serie, che racconta non solo di un’appassionante storia d’amore, ma di come questa sia stata l’origine dell’alta società inglese di cui Bridgerton racconta l’evoluzione. Sposando Giorgio, Carlotta – nella sua versione giovane interpretata da India Amarteifio – si imbarca in un viaggio in cui scopre sé stessa e l’amore. Nel trailer, la si vede, preoccupata, chiedersi perché proprio lei sia stata scelta dalla famiglia reale per diventare la moglie del regnante. Decisione che la lascia divisa tra l’obbligo di trovare marito all’interno della famiglia reale e l’uomo che lei crede possa essere il suo vero amore. Il triangolo è tracciato, ma questa non è l’unica trama romantica delineata dall’anticipazione delle sei puntate. Nei tre minuti di trailer, infatti, vengono già messe le basi per un’altra storia, tra due gentiluomini della corte.

Il cast

Ad affiancare Amarteifio nel cast, ci sono Golda Rosheuvel (regina Carlotta), Adjoa Andoh (Lady Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) che tornano a interpretare i loro ruoli di Bridgerton in quosto prequel. Si aggiungono poi Michelle Fairley (la principessa Augusta), Corey Mylchreest (il giovane re Giorgio), e Arsema Thomas (la giovane Agatha Danbury). Nel cast anche Sam Clemmett nei panni del giovane Brimsley, Freddie Dennis in quelli di Reynolds, e Richard Cunningham in quelli di Lord Bute. Infine, Tunji Kasim interpreta Adolphus, Rob Maloney il medico reale, Cyril Nri è Lord Danbury, mentre Hugh Sachs è Brimsley da anziano.

