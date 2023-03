Delitto Cerciello, la Cassazione annulla le condanne ai due americani e rinvia all’appello

Si dovrà svolgere un nuovo processo d’appello per rivalutare le posizioni di Lee Elder Finnegan e Gabriele Natale Hjorth, i due americani accusati dell’omicidio del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma il 26 luglio 2019. Lo ha stabilito nella tarda serata di oggi, mercoledì 15 marzo, la Cassazione. Per Helder la condanna a 24 anni di reclusione comminata in secondo grado è stata annullata con rinvio sulle circostanze aggravanti e sulla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Per Gabriele Natale Hjorth, condannato in appello a 22 anni di carcere, l’annullamento con rinvio riguarda l’accusa di concorso in omicidio.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: