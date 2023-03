Botta e risposta fra Travaglio e un ragazzo sulle armi all’Ucraina: «Sono 70 anni che gli americani ci rompono il c***o» – Il video

Il ragazzo chiede al direttore del Fatto Quotidiano come si possa essere nel 2023 contrari all’invio di armi a Kiev. Il giornalista, che non sa di essere ripreso, si lancia in una sfuriata anti-americana

È diventato virale sui social lo scambio di battute tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ignaro di essere ripreso da uno smartphone alle sue spalle, e un giovane interlocutore, sulla guerra in Ucraina e la posizione degli Stati Uniti. «Lasciamoli fare che continuino dalla Crimea, tra un po’ a casa nostra arrivano», dice il ragazzo. «Vabbè certo, Putin vuole occupare Roma, certo», replica Travaglio, seduto al tavolo di un ristorante, secondo il quale «sono più gli americani che vogliono colonizzarci». «No, gli americani non ci hanno mai invaso, al massimo con la Coca-Cola, un po’ di cioccolato, il cinema», dice il giovane. Tuttavia, il direttore del Fatto non è affatto d’accordo: «Sono 70 anni che rompono il c***o gli americani», risponde Travaglio. «Ma no, – replica il giovane – non rompono il c***o a nessuno gli americani». Risposta: «A me lo rompono molto più di tutti».

