Andrea Giambruno pronto a tornare in tv: «Sarà il padrone di casa di un talk show politico»

Il giornalista e conduttore tv Andrea Giambruno, noto anche per essere il compagno di Giorgia Meloni, si prepara a un progetto da protagonista in Mediaset. A partire dal prossimo settembre, questa la voce che circola, sarà il padrone di casa di un talk show politico da settembre su Rete 4, come rivela il settimanale Oggi nella rubrica curata dal giornalista Alberto Dandolo. La trasmissione sarà supervisionata da Siria Magri, co-direttrice di Videonews e moglie dell’attuale presidente della regione Liguria Giovanni Toti. Mai più apparso in video alla conduzione di Studio Aperto e Tgcom24 dopo la vittoria elettorale della compagna, per qualche mese Giambruno si è occupato di Diario del giorno, rubrica del Tg4 in onda tutti i pomeriggi. Tra le ultime polemiche che lo hanno visto protagonista anche quella riguardante il video il giorno dell’arresto del boss latitante Matteo Messina Denaro, dove il giornalista era comparso. «Avevo lasciato la conduzione di Studio Aperto mentre il governo s’insediava e potevo essere passibile di critiche, ma sono un giornalista, questo so fare: raccontare. Prima o poi, dovevo tornare. Tanto, pure se aprissi un bar, direbbero che lo faccio perché compagno di Giorgia. Che devo fare? Stare a casa e chiedere il reddito di cittadinanza?», aveva risposto Giambruno.

