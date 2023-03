Europa League, la Juve pesca lo Sporting, la Roma torna a sfidare il Feyenoord. Scontro diretto tra le due italiane possibile solo in finale – I sorteggi

Saranno rispettivamente Sporting Lisbona e Feyenoord le avversarie di Juventus e Roma ai quarti di finale di Europa League. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa tenutosi oggi a Nyon, in Svizzera. Per la Roma si tratterà di una rivincita della finale di Conference League vinta lo scorso anno proprio contro gli olandesi. I quarti di finale si giocheranno il prossimo 13 aprile per la gara di andata, e il 20 aprile per il ritorno. Ecco tutti gli accoppiamenti sorteggiati dall’Uefa:

Manchester United – Siviglia

Juventus – Sporting Lisbona

Bayer Leverkusen -Union Saint-Gilles

Roma – Feyennord

Le due squadre italiane potrebbero scontrarsi, se passeranno gli scogli di quarti e semifinale, solamente nella finale in programma il 31 maggio a Budapest. Il successivo sorteggio degli accoppiamenti per le semifinali ha stabilito infatti che la vincente di Juve-Sporting sfiderà quella di Manchester – Siviglia, mentre chi avrà la meglio tra Roma e Feyennord se la vedrà con la vincente di Bayer – Union SG.

