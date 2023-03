Napoli, convalidati gli arresti di sei tifosi per gli scontri prima del match con l’Eintracht: in carcere tre ultras tedeschi e un italiano

Il giudice per le indagini preliminari di Napoli Leda Rossetti ha convalidato l’arresto di sei dei sette ultras fermati dopo gli scontri avvenuti mercoledì scorso, 15 marzo, prima e dopo la gara di Champions League tra la squadra di casa e quella dell’Eintracht. Si tratta di tre ultras del Napoli e tre della formazione ospite. I tre tedeschi restano in carcere, così come uno dei tifosi partenopei, mentre per gli altri due sono stati disposti gli arresti domiciliari. Per l’ultimo dei sette fermati, un quarto tifoso partenopeo, il gip non ha invece convalidato l’arresto, accertata la non gravità del quadro indiziario.

