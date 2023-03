Scontri Napoli-Eintracht, agguato ai bus dei tedeschi. Caos in centro, spuntano pure i tifosi dell’Atalanta – I video

Dopo una notte di guerriglia a Napoli tra tifosi dell’Eintracht e la polizia, ai tedeschi si sono aggiunti anche alcuni tifosi dell’Atalanta, storici rivali dei napoletani, che hanno dato man forte nei tafferugli scoppiati questa mattina 15 marzo prima della partita di Champions di questa sera allo stadio Maradona. Circa 600 tifosi di Francoforte ha sfilato in corteo per le vie del centro, con momenti di alta tensione quando i tedeschi si sono diretti dall’albergo verso gli autobus che li aspettava sul lungomare. Lì un gruppo di tifosi napoletani ha aggredito gli avversari con lancio di fumogeni e petardi, nel tentativo di spingerli dentro gli autobus. Si sarebbe trattato di un vero e proprio agguato preparato dai tifosi di casa non appena i veicoli hanno rallentato.

