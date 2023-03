Napoli-Eintracht, sul campo non c’è partita. Gli azzurri volano per la prima volta ai quarti di Champions. Tripletta italiana con Inter e Milan

Nella giornata funestata dagli scontri a Napoli tra tifosi della squadra locale e dell’Eintracht, con questi ultimi in particolare accusati di aver messo a ferro e fuoco intere strade della città, prendendosela anche con mezzi e uomini delle forze dell’ordine, la squadra di Luciano Spalletti non delude le aspettative: nel match di ritorno degli ottavi di Champions League, allo stadio Maradona, gli azzurri non hanno perso un briciolo di lucidità e hanno travolto la squadra tedesca. 3-0 il risultato finale del match, che combinato con lo 0-2 dell’andata consegna un esito senza appello del doppio confronto. Festa grande per il Napoli, saldamente al comando della Serie A con 18 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice (l’Inter), che si qualifica così per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale della massima competizione europea. A farle compagnia nel prossimo turno del torneo saranno anche Inter e Milan, qualificatesi nei giorni scorsi dopo aver avuto la meglio nei doppi confronti rispettivamente con Porto e Tottenham. Non è una prima volta, in questo caso: ma era dal 2006 che tre squadre italiane non arrivano tutte insieme alla terzultima tappa della Champions League. Sembra un’altra era geologica: non era ancora scoppiato il caso Calciopoli e l’Italia non era ancora tornata a vincere la Coppa del Mondo. Diciassette anni dopo, il calcio italiano torna un po’ più protagonista in Europa. Ancor più se si tiene conto anche del fatto che quattro degli allenatori delle otto squadre ora ai quarti sono italiani: Luciano Spalletti, Simone Inzaghi e Stefano Pioli, ma anche Carlo Ancelotti capace di portare il solito Real Madrid tra le prime otto d’Europa battendo il Liverpool. A completare il quadro delle squadra qualificate sono la corazzata Bayern Monaco – che ha liquidato il Paris Saint Germain – le due britanniche Chelsea e Manchester City e la sorpresa Benfica. Venerdì alle 12, a Nyon (Svizzera), il sorteggio degli accoppiamenti per i quarti. Senza più vincoli o esclusioni a priori: uno scontro diretto tra due italiane – e perfino un derby Inter-Milan – è dunque d’ora in poi possibile. Le partite di andata dei quarti si giocheranno l’11 e il 12 aprile. Una settimana dopo, il 18 e il 19 aprile, le gare di ritorno. Con la sguardo verso Istanbul, dove il 10 giugno si giocherà la finalissima.

Foto di copertina: ANSA/CIRO FUSCO

Continua a leggere su Open

Leggi anche: