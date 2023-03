Fiorello scherza al telefono con un’imitatrice perfetta di Giorgia Meloni. E infatti è lei… – Il video

È lei o non è lei? Certo che è lei. Nella puntata di questa mattina di Viva Rai 2, Fiorello ha dato voce a una presunta “imitatrice” della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Tra una gag sulla sua discussa visita al congresso della Cgil e uno scambio di vedute sulle recenti primarie del Pd, l’esercizio è talmente perfetto da sembrare vero. E infatti lo è: quella al telefono con Fiorello e lo studio di Viva Radio 2 non è l’imitatrice della premier, ma Giorgia Meloni stessa. Che si presta al siparietto con il mattatore radiofonico. In diretta al programma, pur sotto mentite spoglie, la premier imita se stessa nella battuta sui contestatori nel sindacato che s’ispirano a Chiara Ferragni – «Voglio ringraziare coloro che mi contestano, anche con degli slogan efficaci, anche se non sapevo che la Ferragni fosse un metalmeccanico». Quindi ironizza sul motto che l’ha resa famosa in tutto il mondo: «Quello non lo posso fare, strillava come una matta». Ma poi si concede e torna a scandire al telefono: «Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana». Talmente simile da sembrare lei. E infatti lo era. Ma Meloni continua a confondere le acque e alla domanda di Fiorello sul suo comportamento al seggio dice: «Per chi voto? A sinistra». «Imitatrice pazzesca!», la saluta e ringrazia il mattatore del programma.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: