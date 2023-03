Che cosa c’è di vero sulle voci del ritorno di Massimo Giletti in Rai al posto di Fabio Fazio

In bilico il futuro in viale Mazzini per il conduttore di Che tempo che fa, in scadenza di contratto con i vertici della Tv di Stato in fase di rinnovo

Tornano insistenti le indiscrezioni che vorrebbero Massimo Giletti sempre più vicino al ritorno in Rai. A riaccendere le voci è stato TvBlog che ha parlato di una trattativa in corso tra il giornalista e conduttore di La7 con viale Mazzini che potrebbe vedere una svolta non prima di maggio, quando è attesa la possibile nomina dell’amministratore delegato al posto di Carlo Fuortes. Secondo TvBlob, nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto, Giletti potrebbe prendere lo spazio al momento occupato da Fabio Fazio con Che tempo che fa, quindi la prima serata della domenica su Rai3. Secondo quanto ha potuto verificare Open, un’offerta da parte della Rai a Giletti ci sarebbe. Ma è anche vero che lo stesso giornalista ha già avviato i progetti per le modifiche in studio per la prossima stagione di Non è l’Arena su La7. Secondo TvBlog, nel momento in cui il prossimo maggio non dovesse essere rinnovato il contratto in scadenza di Fazio, il conduttore potrebbe traslocare sul canale Nove del gruppo Discovery, come più volte emerso in passate indiscrezioni.

Lo strappo di Giletti con la Rai

Periodicamente emergono indiscrezioni su trattative tra Giletti e la Rai, da quando almeno il conduttore andò via da viale Mazzini in epoca renziana, quando il direttore generale era l’ex direttore del Tg1 Mario Orfeo. In quell’occasione, il programma di Giletti la domenica pomeriggio era stato considerato non più idoneo per quella fascia oraria. Al giornalista erano state offerte delle prime serate di intrattenimento, ma Giletti non accettò mai, convinto di mantenere ampio spazio all’approfondimento giornalistico nel suo programma.

