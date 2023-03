Savona, ladro si lancia dal viadotto per sfuggire alla polizia: è grave

Prima il furto, poi lo scontro con un’auto della polizia e infine il lancio dal viadotto. Protagonista è un ragazzo di 22 anni che, pochi minuti prima delle 17, è stato sorpreso mentre svaligiava alcune auto nella città di Savona. Quando è intervenuta una pattuglia della polizia, è salito a bordo di una Lancia Y ed è fuggito. Inseguito dagli agenti è entrato in una strada senza uscita, ha fatto inversione e si è scontrato con la volante. A quel punto ha abbandonato l’auto su cui viaggiava e dopo aver rubato una bicicletta è fuggito di nuovo per le strade della cittadina ligure. Intorno alle 17.30, accortosi della polizia dietro di lui, il giovane è sceso dalla bicicletta e si è lanciato dal viadotto, in via Bonini, ed è rimasto ferito gravemente, dopo un volo di circa 10 metri. Sul posto sono intervenuti mezzi dei vigili del fuoco, due ambulanze, l’automedica del 118, due pattuglie dei carabinieri e la polizia scientifica. Il 22enne è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Pietra Ligure. Nell’incidente sono rimasti feriti anche i due agenti a bordo dell’auto.

