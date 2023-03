Addio a Sofia Sacchitelli, la premier Meloni: «Grazie per il tuo esempio e coraggio»

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto ricordare Sofia Sacchitelli, la studentessa di medicina diventata simbolo della sensibilizzazione alle malattie e tumori rari, scomparsa oggi 20 marzo all’età di 23 anni. Lo ha fatto con un post sulla sua pagina Facebook in cui riprende il messaggio della stessa giovane: «Ho poco tempo, ma voglio essere utile agli altri», si legge sul social media. «Ci ha lasciati Sofia Sacchitelli, studentessa 23enne colpita da un tumore rarissimo e diventata simbolo della lotta alle malattie rare grazie al suo prezioso impegno in prima persona. Solo pochi giorni fa aveva ricevuto, da parte dell’università di Genova, la medaglia d’oro al merito. Un pensiero sentito a tutti i suoi cari». Poi il ringraziamento: «L’Italia ti ringrazia per il tuo coraggio e per il tuo esempio. Buon viaggio Sofia». La giovane, che frequentava il quinto anno di Medicina, aveva fondato un’associazione, Sofia nel cuore, per raccogliere fondi per finanziare la ricerca scientifica nello studio dei tumori rari. Anche Sacchitelli era affetta da un tumore, estremamente raro, che colpisce il cuore, un angiosarcoma cardiaco che, secondo i dati attualmente disponibili, colpisce 2-3 persone ogni milione.

