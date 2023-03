Mangiano una torta all’hashish al festino tra amici, 10 finiscono in ospedale. Denunciato il 15enne che l’aveva preparata

Un ragazzo di 15 anni è stato denunciato per aver preparato una torta con dell’hashish e averla servita ad alcuni amici durante una festa. Succede a Bricherasio, in provincia di Torino, dove dieci persone si sono sentite male e sono state portate al pronto soccorso di Pinerolo. Attualmente, non si trovano in gravi condizioni e sono state tutte dimesse. Il 15enne, che ha consegnato ai carabinieri 35 grammi di hashish avanzati dalla ricetta, ora è accusato di detenzione ai fini di spaccio. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe insistito perché preparasse da sé una torta in occasione del festino tra amici. Dolce che hanno mangiato tutti, tranne lui e un altro ragazzo. Ma quando i presenti hanno iniziato a stare male, il 15enne ha rivelato l’ingrediente inaspettato: l’hashish. Non è la prima volta che capita un episodio del genere. Già due anni fa, a novembre 2021, cinque ragazzi della Brianza si sono sentiti male dopo aver ingerito una torta a base di marijuana. Così come nel Ferrarese un’intera famiglia finì in ospedale per lo stesso motivo.

