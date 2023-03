Dell’Utri sui social nel giorno per le vittime delle mafie: «Male assoluto da contrastare fino alla fine»

Anche Marcello Dell’Utri ha voluto partecipare alla Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’ex senatore e fondatore di Forza Italia ha rilanciato nelle sue storie su Instagram il post di Silvio Berlusconi, facendo sue le parole dell’ex premier. «Sappiamo che le mafie si possono sconfiggere – recita il testo pubblicato dal Cav – e il nostro compito, il nostro impegno come centro-destra di governo, è quello di continuare a contrastare fino alla fine questo male assoluto che affligge la nostra Italia». Un gesto dal particolare valore simbolico quello dell’ex senatore, che ai suoi detrattori potrebbe apparire come una provocazione, ma che potrebbe invece ribadire la sua volontà di prendere le distanze dalle accuse che lo hanno accompagnato per decenni. Dell’Utri nel 2014 era stato condannato a sette anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, riconosciuto dai giudici come mediatore tra Cosa Nostra e lo stesso Berlusconi. Nel 2018 è stato raggiunto da un’altra condanna in primo grado a 12 anni alla fine del processo sulla trattativa Stato-Mafia, da cui poi è stato assolto in appello nel settembre 2021 per non aver commesso il fatto.

