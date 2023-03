New York, due auto della polizia in fiamme. La città in allerta per la possibile incriminazione di Trump

Due auto della polizia di New York, senza agenti a bordo, sono state date alle fiamme a Manhattan nella tarda serata di lunedì 20 marzo, da una persona che è attualmente ricercata dalle autorità. Il piromane si è avvicinato ai veicoli parcheggiati nel distretto di Flatiron, prima di dar loro fuoco nei pressi della 29th Street e la 6th Avenue, secondo quanto riferito dal New York Police Department. In precedenza, sempre secondo quanto riferito dalla polizia newyorkese, la persona ricercata avrebbe anche mandato a fuoco due bidoni della spazzatura nei pressi della Sixth Avenue. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento gli incendi. Nessuna persona è rimasta ferita e non ci sono fermati. Secondo quanto riferito dalla polizia la persona sospettata di aver appiccato entrambi gli incendi sarebbe un uomo di carnagione chiara, di circa 20 anni, con i capelli biondi, che indossava uno zaino nero. Gli episodi (che potrebbero non essere collegati all’appuntamento politico) sono avvenuti a poche ore dalle possibili proteste invocate dall’ex presidente statunitense Donald Trump che oggi potrebbe essere formalmente incriminato e nei scorsi giorni ha invitato i suoi sostenitori a «riprendersi la nazione», annunciando che oggi martedì 21 marzo sarebbe stato arrestato in seguito all’attesa incriminazione.

