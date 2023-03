Lazio, la Digos di Roma al lavoro per identificare il tifoso con la maglia «Hitlerson 88»

Gli agenti della Digos della questura di Roma sono al lavoro per identificare l’uomo che domenica, all’interno dello stadio Olimpico, indossava una maglia della Lazio con la scritta Hitlerson e il numero 88, un gioco grafico per ricordare la sigla HH, Heil Hitler. I poliziotti del commissariato Prati e la polizia scientifica stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere dello stadio così da poter individuare l’uomo. A far presente il grave episodio di antisemitismo è stata la presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, che ieri su Twitter ha scritto: «Una curva intera che canta cori antisemiti, un “tifoso” in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla?». Un appello a cui non si è sottratto il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, che ha replicato: «Impossibile far finta di nulla. Farò la mia parte».

Foto di copertina: TWITTER/RUTH DUREGHELLO

