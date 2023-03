Cori antisemiti e la maglia Hitlerson, l’ennesimo derby dell’odio nella curva della Lazio – Il video

Ogni derby la stessa storia. E’ accaduto anche ieri pomeriggio, all’Olimpico, in occasione del derby delle due squadre cittadine: in particolare nella curva Nord, quella che ospita i tifosi della Lazio, sono state viste maglie inneggianti a Hitler, tra le quali una con su scritto Hitlerson guarnita dal numero 88, gioco grafico per ricordare la sigla HH, Heil Hitler. E in tanti hanno cantato cori chiaramente antisemiti alla volta degli avversari. La presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello ha commentato la vicenda con amarezza suTwitter: «Una curva intera che canta cori antisemiti, un “tifoso” in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla?». «Impossibile far finta di nulla. Farò la mia parte, come sento il dovere di fare. Il rispetto è dovuto e non è negoziabile», le ha risposto sempre via social il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi. Già in passato la Lazio è stata punita dal giudice sportivo per aver intonato cori beceri nei delle tifoserie avversari (episodi analoghi hanno riguardato anche la Roma). Ieri gli ispettori della procura federale erano presenti allo stadio ed è possibile che segnalino quanto accaduto.

