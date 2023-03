Una 12enne cade dalla finestra della scuola media, tragedia a Rapallo: ricoverata in gravi condizioni

È ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Gaslini di Genova una bambina di 12 anni precipitata da una finestra di una scuola media a Rapallo. L’incidente sarebbe avvenuto verso la fine delle lezioni in una classe di prima media, quando la 12enne si è alzata all’improvviso per dirigersi verso la finestra. Ancora da chiarire cosa sia accaduto poco prima della caduta, mentre la polizia sta interrogando gli alunni e gli insegnanti che hanno assistito all’incidente.

