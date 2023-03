L’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi ha raccontato di aver subito delle molestie da ragazzina. A Un giorno da pecora su Radio1, Ceccardi ha ripercorso quei momenti ancora vivi nella memoria: «È capitato quando ero ragazzina – ha detto – andai subito a dirlo a mio padre». Quelle “avances” non gradite erano avvenute in un contesto che da 15enne Ceccardi considerava sicuro e fidato, si trattava infatti di un uomo nella cerchia di «amici di famiglia delle mie amichette, dei parenti». Quell’episodio l’ha turbata «molto, ma io andati diretta da mio padre – racconta – al contrario di chiudermi in me stessa come fanno molte ragazzine. Erano altri tempi». A ripensarci oggi, Ceccardi è sicura che si sarebbe comportata diversamente: «Saremmo andati direttamente dai carabinieri, perché avevo 15 anni». A suo padre, dopo che raccontò l’episodio, Ceccardi disse: «Vai, spacca tutto. E lui lo fece». Insomma, il padre dell’europarlamentare affrontò di persona la questione: «Ci fu contatto fisico, non ricordo molto, ma quella persona non passò dei bei cinque minuti…».

