No! Questa foto non riguarda la conferenza Russia-Africa 2023

Numerosi post sono volti a dimostrare che non è bastato il recente mandato d’arresto emesso dalla Corte penale internazionale a far vacillare il rispetto di cui il presidente russo Vladimir Putin gode a livello internazionale. Come testimonianza, gli utenti allegano una fotografia che ritrae il leader russo assieme ai rappresentanti di 40 Paesi africani, a loro dire scattata nel corso della conferenza Russia-Africa avvenuta nel marzo 2023.

Analisi

Di seguito vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

«La Russia ha deciso di cancellare 20 miliardi di dollari di debiti ai paesi africani. Lo ha dichiarato oggi il presidente Putin al vertice Russia-Africa 2023. La Russia sempre più “isolata” dopo la decisione della CPI contro Putin. Oggi a Mosca è arrivato il presidente cinese Xi Jinping, capo della più grande economia mondiale e del paese che ha compiuto più passi per lo sradicamento della povertà. E sempre oggi la capitale russa ospita 40 presidenti e leader africani, che si fanno fotografare sorridenti accanto a Putin. Il mondo guidato dalla tirannia imperialista Usa sta tramontando. Di Omar MPB. Oggi a Mosca si sta facendo la STORIA; 40 delegazioni di Paesi africani (quasi l’intero continente) si affrancano dalla schiavitù USA/Francia/GB per intraprendere un nuovo percorso alla pari con la Russia. Di Joe Sorbello».

Queste informazioni non sono del tutto false, come vedremo. Ma il fatto che questa immagine dimostri che Mosca non sia affatto isolata risulta privo di fondamento. E per dimostrarlo, partiamo da un paio di date: il 17 marzo, la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo, ritenendolo «responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di bambini e di trasferimento illegale di bambini dalle zone occupate dell’Ucraina alla Russia».

La seconda Conferenza parlamentare Russia-Africa, che ha coinvolto circa quaranta Paesi e da cui secondo gli utenti proviene l’immagine in questione, ha invece avuto luogo a Mosca, il 19 e 20 marzo. L’incontro ha avuto anche un ruolo di preparazione del secondo vertice Russia-Africa che si terrà a San Pietroburgo il 27 e 28 luglio. L’immagine, tuttavia, non è collegata a nessuno di questi appuntamenti. Come si può facilmente dimostrare attraverso una ricerca inversa per immagini su Google, infatti, risale a circa quattro anni fa. A pubblicarla è stato lo stesso sito del Cremlino, da cui apprendiamo che lo scatto risale al summit tenutosi a Sochi – non a Mosca – nell’ottobre del 2019. L’immagine, dunque, non può essere utilizzata come base per dimostrare che il mandato d’arresto non abbia intaccato la fama di Putin a livello internazionale.

Conclusioni

Numerosi post su Facebook condividono una foto di Putin che posa al fianco di 40 presidenti e leader africani, per dimostrare come la Russia non sia isolata a livello internazionale nonostante il mandato d’arresto della Cpi. L’immagine, però, risale al 2019: dunque è stata scattata in un contesto completamente diverso, ben prima del mandato d’arresto e anche dell’invasione dell’Ucraina.

