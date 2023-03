Dall’arresto di Trump a quello di Putin. Ecco come smascherare le immagini false di Midjourney – La galleria

Le foto del presunto arresto di Donald Trump? Generate da un’intelligenza artificiale. A diffonderle è stato Elio Higgins, fondatore del gruppo di giornalismo investigativo Bellingcat, e non per diffondere una fake news. L’obiettivo è didattico, basta osservare le numerose pubblicazioni di immagini simili con altri protagonisti, tra questi anche l’attuale presidente americano Joe Biden raffigurato come un pagliaccio malefico. Tutto ha inizio il 16 marzo 2023 quando Higgins decise di mettere alla prova le capacità di Midjourney, un generatore di immagini basato sull’intelligenza artificiale. Il primo test? Foto realistiche sui colloqui di pace tra Russia e Ucraina insieme a Francia e Stati Uniti. In questa galleria vi mostriamo, con qualche semplice esempio, come sia possibile smascherarle.