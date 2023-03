Berlusconi promuove Cattaneo a vicecoordinatore del partito, ma lo rimuove da capogruppo. A Ronzulli viene tolta la guida della Lombardia

Che qualcosa sarebbe cambiato nelle gerarchie del partito era nell’aria da giorni. Di un ritorno di Paolo Barelli al suo precedente ruolo, quello di capogruppo alla Camera, e di un freno alla componente ronzulliana, Open l’aveva anticipato già a inizio settimana. Oggi, 24 marzo, la conferma arriva direttamente con un comunicato di Silvio Berlusconi. La rimozione di Alessandro Cattaneo dall’incarico di presidente del gruppo a Montecitorio viene giustificata con una promozione del fedelissimo di Licia Ronzulli al compito di vicecoordinatore nazionale di Forza italia. Nomina che condividerà con la ministra dell’Università, Anna Maria Bernini. Cattaneo avrà la delega all’organizzazione territoriale del partito. Il Cavaliere annuncia questo valzer interno evidenziando la necessità «di arrivare pronti alle prossime elezioni europee, con una squadra coesa e radicata su tutto il territorio nazionale».

Il ridimensionamento di Ronzulli

Altro elemento che risalta nello scarno comunicato del presidente di Forza Italia è che Ronzulli non viene declassata dal ruolo di capogruppo a Palazzo Madama. Berlusconi lo deve sottolineare, probabilmente per le voci che si sono rincorse negli ultimi giorni su un eventuale depotenziamento della sua senatrice: «Nelle prossime settimane, annunceremo inoltre il nuovo assetto di Forza Italia in tutta la sua organizzazione. In virtù di tale lavoro, che ci vedrà impegnati quotidianamente per sostenere le nostre battaglie in vista dell’importante appuntamento con le elezioni europee, indico quale nuovo capogruppo alla Camera Paolo Barelli e confermo quale capogruppo al Senato Licia Ronzulli». Tra le pieghe della nota, non sfugge però che un ridimensionamento della figura di Ronzulli c’è stato: da oggi, non è più lei la coordinatrice di Forza Italia Lombardia. Al suo posto, è stato investito il deputato Alessandro Sorte. Insieme a lui, gli altri sei nuovi coordinatori regionali sono: per la Basilicata Maria Elisabetta Casellati, per l’Emilia-Romagna Rosaria Tassinari, per il Molise Claudio Lotito, per la Sicilia Marcello Caruso, per la Toscana Marco Stella e per il Veneto Flavio Tosi.

