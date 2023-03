«Possibile che non ci siano ancora risposte su Cutro?». La risposta del ministro Lollobrigida: «Le crea frustazione?» – Il video

Cresce la polemica sui social dopo la risposta del ministro Francesco Lollobrigida a una giornalista di Piazzapulita su La7 a proposito della strage nel naufragio di Cutro. A scatenare i commenti più duri contro il ministro dell’Agricoltura e la sovranità alimentare è il passaggio di un servizio in cui la giornalista del programma di Corrado Formigli chiede a Lollobrigida: «Possibile che non abbiamo ancora delle risposte chiare su Cutro ministro?». Lollobrigida è circondato dai microfoni dei giornalisti, mentre prosegue in silenzio. La giornalista incalza: «Non sappiamo niente sulla catena di comando…». A quel punto il ministro rompe il silenzio, alza la testa e guarda con volto adombrato la giornalista alla quale risponde seccato: «Le crea frustrazione questo?», finché poi non si gira e accenna un sorriso a un’altra giornalista che prova a fargli un’altra domanda. La cronista di La7 replica: «A me sì, soprattutto ai morti». Ma ormai il ministro è lontano, rivolge ancora lo sguardo alla giornalista sorridendo, indossa la giacca e va via.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: