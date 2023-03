Diletta Leotta e Loris Karius diventeranno genitori. L’annuncio sui social: «Presto saremo in tre» – Il video

Già nei giorni scorsi sul web erano iniziate a circolare le voci su una possibile gravidanza di Diletta Leotta, ma mancava l’ufficialità. Che è arrivata pochi minuti fa: la giornalista sportiva è incinta, lei e il compagno Loris Karius diventeranno presto genitori. Ad annunciarlo è la coppia stessa con un post condiviso su Instagram. «Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia», scrivono sotto al video in cui i due si abbracciano e Leotta si commuove, «soon we’ll be three!, presto saremo in tre». Il video era probabilmente accompagnato da una canzone che a causa dello scontro tra Meta e Siae non è però riproducibile. Solo poche settimane fa la giornalista era a bordo campo nella partita in cui il compagno, portiere del Newcastle, è tornato in campo dopo due anni di panchina, nella finale di Carabao Cup, la Coppa di Lega, contro il Manchester United.

